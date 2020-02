Cidade recebe bisneta de Anita

Amanhã,15, Laguna estará recebendo a visita de Annita Garibaldi, bisneta da heroína lagunense e do mundo e que cumprirá extensa agenda, como o JL antecipou semana passada.

Chegada em Laguna às 12h de amanhã, 15, sendo recepcionada pelo prefeito Mauro Candemil; às 19h participará do Bingo do Moto Laguna e às 22h assistirá ao pré-carnaval na praia do Mar Grosso. A programação prosseguirá no dia seguinte, 16, com uma coletiva à imprensa, às 9h, na Casa de Anita,onde também fará uma sessão de fotos; às 10h30 participará da implantação de uma nova placa na Praça Vidal Ramos, onde aliás esteve da última vez que veio à Laguna; às 11h visitará Campos Verdes; 12h almoço por adesão no Geraldo Restaurante; às 14h irá ao Forte Atalaia, na Ponta da Barra, encerrando às 16h, no Morro da Glória, conferindo uma panorâmica de toda a cidade e claro, o Pôr-do-Sol.

Já na segunda-feira,17 a bisneta de Anita e de Giuseppe Garibaldi, estará na capital, onde às 17h plantará nos jardins do Palácio Cruz e Sousa, sede do Museu Histórico de Santa Catarina, uma muda da Rosa de Anita, uma flor híbrida criada na Itália em homenagem a nossa conterrânea.

Tanto a visita a Laguna como a de Florianópolis, integram o calendário comemorativo dos 200 anos de nascimento de Anita Garibaldi, que se estenderá até 2021. No ano passado, foi criada em Santa Catarina a Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário da lagunense, para promover e difundir a história da heroína.

A comissão é composta por órgãos estaduais, prefeituras (como a de Laguna) e entidades públicas e privadas(como o Instituto Cultura Anita, de nossa cidade, com o historiador Adílcio Cadorin, à frente). A lembrar que ano passado a cidade recebeu a visita de uma comitiva de representantes italianos do projeto Uma Rosa per Anita, conforme convênio assinado com o Museo da Itália, dirigido por Andrea Antoniolli.