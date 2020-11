Claudia Netto Lopes

Na semana em que foi comemorado o dia do Conselheiro Tutelar, nada mais justo do que focalizarmos uma representante da classe. Pessoa das mais queridas e dinâmicas da cidade, Cláudia Netto Lopes da Silva nasceu aqui em novembro de 1971, filha de Raquel (Netto) e de Eduardo Luiz Schiefler Lopes, ele já de saudosa memória. Como faz questão de dizer, aqui cresceu e vive até hoje. Casada com Júlio César da Silva, com quem tem suas maiores riquezas, seus filhos Vinicius e Henrique, optou para sua formação fazer um curso na área de Educação, colando grau em Pedagogia, pela Unisul, com especialização em Orientação Educacional.

Sobre a oportunidade de atuar no conselho, conquistada através de uma eleição popular, Claudia relembra: “Sempre trabalhei na área da educação e atuar neste segmento do conselho tutelar foi desafiador. Quando veio a oportunidade de me candidatar a uma vaga, fiquei feliz em participar do processo de escolha, embora achasse muito difícil ser eleita. Foi desafiador e gratificante. Não esperava tantos votos, 305, um número bem expressivo. Sou muito grata a todos que se mobilizaram para votarem na minha pessoa”.

Sobre a rotina, a lagunense avalia como algo totalmente diferente de tudo que já fez: “Minha vida mudou, meu olhar para o mundo mudou. Não que antes não me importasse, pois como educadora, os olhares sempre estiveram atentos. Mas hoje, onde quer que eu vá, toda situação chama a atenção para os mínimos detalhes. Estou em constante aprendizado. Tenho que estudar muito e ter a sensibilidade de lidar com pessoas, fatos e famílias diferentes, e às vezes enfrentando os mesmos problemas”.

Quando questionada sobre a demanda de trabalho e saber conciliar as situações tocantes que vivencia, Claudia avalia: “Temos uma demanda expressiva de atendimentos. Tento me desligar totalmente do que presencio, mas particularmente não consigo. Não que uma situação seja pior do que a outra, mas tem uma mais agravante que a outra, então sim, algumas mexem mais comigo. Todas são preocupantes e é aí que as conselheiras estudam, analisam e agem dentro das leis, seguindo sempre o estatuto, que é claro como água. Garantir os direitos das crianças e adolescentes”.

De ritmo sempre acelerado, como voluntária ainda contribui com a cidade nos mais diversos segmentos, e concilia a rotina com a presidência da Escola de Samba Os Democratas, defendendo ações que valorizem nossa cultura e nosso povo, prática aliás que desenvolve na própria escola de samba durante o ano inteiro.