A música “invade” o Profissional em Destaque dessa semana, retratando a trajetória do lagunense Cláudio Antônio da Silva.

Integrante da banda Juizo, foi observando os avós, que ele recebeu o estímulo necessário para ingressar na área: “Posso dizer que sofri influência por parte deles. Meu avô materno era trombonista e o paterno trompista. Meu começo foi no Conservatório Lagunense de Música e na Banda Carlos Gomes, tocando bombardino e saxofone”.

Casado com Fernanda, pai de Luísa e Miguel, ele recorda sobre o início de sua trajetória: “Foi meio sem querer. Tudo começou de forma despretenciosa, uma brincadeira entre amigos que se transformou em banda, consequentemente em profissão e estamos até hoje por aí, nos palcos de Santa Catarina e de outros estados”.

Filho de dona Norma Terezinha e de “seo” Claudio Brígido da Silva, atualmente o profissional cursa Artes Visuais, e apesar da rotina prejudicada pela pandemia, procura manter as funções do a dia: “Normalmente concilío os estudos, com os ensaios e shows, tiro as músicas e ajudo minha esposa com os afazeres de casa e com os filhos”.

Quando questionado sobre o que mais lhe realiza na profissão, avalia: “Eu respiro música e sempre que estou com o contrabaixo ou violão ou outro instrumento musical me sinto completo profissionalmente. Além disso, estar no palco e ver a alegria do povo em seu momento de descontração, se divertindo, esquecendo seus problemas, é bom demais”.

Há 24 anos na área, ele garante que seu maior desafio é a atualização constante: “É preciso estar sempre ligado em tudo que é novo, seja no repertório ou no que diz respeito aos nossos instrumentos”.

Se o assunto é Laguna, ele manifesta sua opinião sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento da cidade: “Penso que a solução é simples: os administradores públicos fazerem sua parte como realmente deve ser e o povo também”.