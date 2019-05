Cláudio Rodrigues de Araújo Horn

★14/02/1930

✝25/04/1974

Filho de Coracy (Rodrigues de Araújo) e de Carlos Cordeiro Horn, este inteligente conterrâneo, bacharelou-se na Faculdade de Direito de Santa Catarina, em 1954. Em 12 de junho de 1958, foi nomeado Juiz Substituto para a Circunscrição Judiciária de Joinville. Em 9 de setembro de 1958, assumiu o cargo de Juiz de Direito da comarca de São Francisco do Sul. Presidiu as eleições de 1958, na comarca de Jaraguá do Sul e duas vezes na de Joinville. Atuou também nas comarcas de Tijucas, Laguna (sua terra natal), Tubarão, São Lourenço do Oeste (sendo o primeiro juiz da comarca), Araranguá, Urussanga, Orleans, Sombrio, Turvo e Lages, onde aposentou-se em 21 de julho de 1971. Em nossa cidade recebeu homenagem, dando o seu nome para a avenida, à partir do rótula do Laguna Tourist Hotel em direção à praia do Gi.O Fórum de São Lourenço do Oeste também leva o seu nome. Torcedor do Flamengo, era casado com dona Eliete Maria (Pinho), com quem teve os filhos Cláudio, Sara e Marcos, e 7 netos. Era irmão de dona Cleusa (conhecida professora de matemática da cidade), Carlos e Clélia. Faleceu em 25 de abril de 1974, em nossa capital.