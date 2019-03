Clubes doam cadeira anfíbia para comunidade do Farol

As pessoas com deficiência terão uma nova forma de acessibilidade ao mar na Prainha, no Farol de Santa Marta. No último fim de semana, o Rotary Club de Laguna e República Juliana, realizaram a entrega de uma cadeira anfíbia para a comunidade.

A ação só foi possível, após a arredação de 1,5 toneladas recebidas através do projeto “Tampinha Legal”, que visa arrecadar fundos para os projetos sociais dos clubes e educar sobre a importância da reciclagem.

O equipamento foi entregue ao Corpo de Bombeiros Militar de Laguna e estará a disposição da população no posto de guarda-vidas do Farol.