Colégio Militar de Laguna

Com a presença de autoridades e convidados, além dos alunos e familiares, na noite de 2ª feira, 10, aconteceu no Cine Teatro Mussi a solenidade de assunção na direção, do Major Peterson do Livramento disse que o estabelecimento já é uma referência, e aula inaugural do Colégio Militar Feliciano Nunes Pires, de Laguna e que contou com palestra do jornalista e psicólogo Luiz Carlos Prates.

Por sua vez, para o Coronel Jefer Francisco Fernandes, comandante regional da PM, em Tubarão e que igualmente muito lutou para a vinda do colégio, afirmou que o desejo de todas as crianças de Laguna é estudar no novo colégio mas, que este ano poderá atender apenas 70. Lembrou que muitas cidades queriam e querem ter um colégio militar, mas Laguna foi a escolhida por ser o mais antigo projeto, devidamente encampado por toda a comunidade. Para o prefeito Mauro Candemil, a implantação do CM aqui, “nos deixa orgulhosos.”

No Polo

Em face das obras de reforma e ampliação da Escola Jerônimo Coelho, as aulas estão sendo ministradas no Polo de Educação à Distância, no bairro Portinho, com a expectativa que à partir de julho, venha para o centro da cidade.