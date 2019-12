Colégio Militar – Editais para alunos e professores

Reivindicação das mais elencadas pela população lagunense e da região, em importante ato realizado na manhã de quarta-feira, 27, a Diretora Geral da Faculdade da Polícia Militar, Coronel PM Claudete Lehmkuhl, o Comandante da 8ª Região Militar de Polícia Militar, Coronel PM Jefer Francisco Fernandes e o prefeito Mauro Candemil promoveram o ato de assinatura dos Editais para a unidade do Colégio Militar Feliciano Nunes Pires, polo Jerônimo Coelho, em Laguna, na presença de autoridades e convidados como o deputado estadual Felipe Estevão, vice-prefeito Júlio Willemann, Vereadores Adilson Paulino e Rodrigo Moraes, Comandante do 28º Batalhão, Tenente Coronel Rogério Bartolamei, Major Peterson do Livramento (já nomeado diretor do colégio militar lagunense), delegado regional, Raphael Giordani, delegado da Capitania dos Portos, Capitão-de-Corveta Aldo Rocha, Coordenador Regional de Educação, Danilo Prudêncio da Costa e presidente da OAB local, Leandro Schiefler Bento, além de secretários e assessores da prefeitura e de representações de outros setores da cidade juliana.

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 70 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental, oferecendo 50% das 70 vagas para dependentes de militares e os outros 50% ao público em geral, conforme estabelecido na Lei Complementar 731, de 21 de dezembro de 2018. Outro edital, também assinado, destina-se ao preenchimento do corpo docente e equipe técnica, tendo disponíveis vagas para professores de Línguas Portuguesa e Inglesa, Técnica de Redação, Matemática, História, Ciências, Geografia, Ensino Religioso, Arte e Filosofia, além de profissionais como Assistente Pedagógico, Psicopedagogo, Psicólogo Escolar, Orientador Educacional, Supervisor Escolar, Assistente Técnico Pedagógico, Bibliotecário e Professor/Gestor de Informática, todos admitidos em caráter temporário.

As inscrições, de alunos e professores, devem ser feitas exclusivamente pela Internet, no site www.pm.sc.gov.br, na sessão concursos, até as 14h da próxima segunda-feira, 2.

As falas

Inicialmente foi convidado a falar o professor Danilo Prudêncio da Costa, Coordenador Regional de Educação, registrando que era um momento feliz, depois de uma longa caminhada, inclusive com a participação da imprensa local, citando o diretor Marcio Carneiro, do JL e o radialista João Batista Cruz, da Difusora. Lembrou também o empenho do secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni e da saudosa professora Hilda Soares Bicca, que deve estar feliz pelo ato daquela manhã.

Já o deputado Felipe Estevão disse que sonhos são para ser vividos e que é muito importante se deixar um legado. E o Colégio Militar é um deles, antecipando que em emenda impositiva está conquistando R$ 500 mil para a unidade de Laguna, assim como outras reivindicações de nossa gente e de toda a região. O deputado ainda falou na obra de pavimentação da estrada Bananal/Parobé. Encerrou dizendo que o Colégio Militar de Laguna haverá de ser um case de sucesso da terra de Anita.

Por sua vez, o prefeito Mauro Candemil fez um completo relato da luta que desenvolveu para conquistar o Colégio Militar, dizendo que foram mais de três anos, iniciados em 15 de fevereiro de 2016, em Lages, por sugestão da então secretária de Educação, Karmensita Cardoso da Rocha, destacando o empenho do governador Eduardo Pinho Moreira que em 2018 encaminhou projeto de lei para a Assembleia Legislativa, garantindo a regulamentação de todos os colégios militares, logo ganhando a simpatia de deputados que o aprovaram em maio deste ano, disse Candemil. Foi importante a aprovação do Conselho Estadual de Educação, assim como a presença do Coronel Araújo Gomes, nas comemorações pelo Dia da Imprensa, em 30 de julho, em Laguna, coordenadas pelo diretor do JL e da ACI, Márcio Carneiro, e que provocado, o comandante garantindo que no próximo ano (2020), gostaria de ver na solenidade, as turmas formadas do CM da cidade juliana. Candemil ainda destacou o apoio dos jornalistas Moacir Pereira e Ademir Arnon e a participação, sempre coesa, do Coronel Jefer Francisco Fernandes.

Em mais uma fala, a do Coronel Jefer Francisco Fernandes, comandante da 8ª Região Militar, disse ser testemunha da grande luta de todos, provando que a união pode promover grandes conquistas. Lembrou que foi aluno do primeiro estabelecimento do gênero em nossa capital.

Finalizando a solenidade, usou da palavra a Coronel Claudete Lehmkuhl, que afirmou ser o CM de Laguna, um diferencial, tal o envolvimento de todas as suas lideranças. Disse também que o polo de nossa cidade só saiu agora em função das instalações que não dispunha. Cumprimentou e até chamou de guerreiro o prefeito Candemil pela sua luta incansável pela importante escola, envolvendo disciplina, educação e futuro.