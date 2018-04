Colégio Stella Maris – 107 anos de história (Final)

Um mundo de possibilidades

Projetos pedagógicos com amplo destaque, resultados positivos e uma equipe de professores preparada e disposta para transmitir aos alunos conhecimento para toda vida. Uma série de modernizações na estrutura do Colégio Stella Maris e um vasto calendário de eventos são algumas das ações do estabelecimento no decorrer do último ano e dos primeiros meses de 2018. Confira:

Educação Infantil: Referência na região

A Educação Infantil é uma das mais importantes etapas da formação da criança, pois é onde ela começa a experimentar o mundo fora do núcleo familiar. O Colégio Stella Maris vem se tornando referência em ensino de qualidade na Educação Infantil, oferecendo excelência no atendimento às crianças com atividades pedagógicas e inúmeros projetos educacionais.

Em 2017 foi inaugurado a mais nova área de lazer e recreação para os alunos da Educação Infantil. Aos poucos as turmas foram conhecendo o novo ambiente que recebeu muitas novidades. É um espaço aconchegante que proporciona mais segurança, com as crianças estando sempre acompanhadas por profissionais comprometidos.

Os Filhos deste Solo

Pelo 3º ano consecutivo em conjunto com o IPHAN, com a participação de 50 atores, todos alunos do 5º ano, o Colégio apresentou a História do Brasil tendo como início a chegada dos portugueses até o processo da abolição dos escravos em 1888. A encenação contou com gravações externas, efeitos de áudio e luz. Sucesso absoluto.

Entre as 100 melhores de Santa Catarina

Primeiro colocado na REGIÃO DA AMUREL, segundo colocado no sul de Santa Catarina e de acordo com o último ranking oficial divulgado, o Colégio Stella Maris ocupa a 34ª posição entre as 100 melhores escolas do Estado. Esse resultado mostra que é oferecido aos nossos alunos o suporte necessário para que o estudante se destaque e faça a diferença. Ações como Reforço Escolar, Aulas Preparatórias para o ENEM e simulados contribuem para esse sucesso.

Um passeio na Idade Média com o Vº Acampamento Medieval

Figurinos, animais e cenários da época. O Período caracterizado pela economia ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja Católica, sistema de produção feudal e sociedade hierarquizada. No Acampamento Medieval deste ano, assim como em 2017, as escolas da cidade tiveram a oportunidade de participar e assistir uma aula sobre a Idade Média ao ar livre. A atividade escolar foi destaque na mídia regional.

Encenação da Paixão de Cristo

Em sua quarta edição, alunos do Colégio Stella Maris realizaram a encenação da Paixão de Cristo. Uma produção com efeitos de áudio, figuração e cenário. Ao todo, cerca de quarenta alunos foram envolvidos entre figuração, apoio e atores principais das turmas do Ensino Médio. A apresentação foi sucesso de público e crítica mais uma vez.

As aulas de Ciências no Colégio Stella Maris

Um laboratório de Ciências deve atuar na melhoria da prática do ensino. Os alunos conseguem uma aprendizagem mais dinâmica e investigativa. Muito mais que recurso pedagógico, esse ambiente educacional, é o espaço onde o estudante pode sair do livro didático e aprender realmente com experiências.