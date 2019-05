Com homenagens e promoções – PM celebrou 184 anos

O 28º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Laguna, na tarde de 2ª feira, 6, com a presença do Comandante da 8ª Região de PM, Coronel Jefer Francisco Fernandes, promoveu celebração dos 184 anos de criação por Feliciano Nunes Pires, da Polícia Militar de Santa Catarina, inicialmente, em 5 de maio de 1835, chamada de Força Policial, naquela época funcionando apenas na capital, considerada um ponto militar estratégico para as nações que tinham interesse na América do Sul.

Em toda a trajetória da PM, de mais de um século e meio, para orgulho de todos nós, em destaque a sua participação na Revolução Farroupilha, com expansão do contigente militar, a Guerra do Contestato, em 1912, a Revolução Federalista, em 1923 e nas enchentes que SC enfrentou em 1984 e 2008.

Com mais de 10 mil policiais, hoje a PM está presente nos 295 municípios catarinenses.

Em Laguna

A solenidade realizada aqui, sob o comando do então Major Rogério Piovesano Bartolamei, com a participação do Capitão Marcelo Oliveira Santos, comandante do grupamento formado, fez a sua apresentação. Na sequencia aconteceu a leitura de um completo histórico da instituição e a execução do Hino nacional.



Atos de Promoção que se revestem de singular importância para a instituição e para a vida pessoal de cada policial militar que recebe o merecido reconhecimento ao seu sucesso profissional, foram promovidos, ao posto de Tenente-Coronel, o Major Rogério Piovesano Bartolamei e ao de Capitão, o 1º Tenente Robson Machado de Aguiar.

Medalhas do Mérito Por Tempo de Serviço

Concedida ao policial que tenha completado cada decênio de tempo de serviço, seja de 10, 20 ou 30 anos e que neste período tenha prestado bons serviços nas funções desempenhadas, sem que tenha sofrido punição nos últimos dois anos referente ao decênio, foram agraciados, com a Medalha de 30 anos, o 2º Sargento Jiovane Pacheco de Oliveira, Medalha de 20 anos, o 3º Sargento Sandro José da Silva e a Medalha de 10 anos, o 3º Sargento Mario Luiz de Oliveira Rosa Junior e o Cabo Jones José Leandro da Silva.

Amigo da Polícia Militar

Como forma de agradecer a amigos que muito tem contribuído para o sucesso da instituição, foi conferido o título honorífico “Amigo da Polícia Militar de Santa Catarina”, ao prefeito Mauro Candemil.

Brasões do Mérito Pessoal

Com a finalidade de distinguir os policiais militares que se destacam por seus méritos e aqueles que devam ser recompensados por apresentarem um melhor desempenho profissional, estimulando a busca pela qualificação em suas atividades, foram agraciados na 1ª Categoria o 3º Sargento Vanderlei Costa Ferreira, na 2ª Categoria, os 3ºs Sargentos Sandro José da Silva e Romar Candido, na 3ª Categoria o 1º Tenente Alan Souza Consendey Bittencourt, 3º Sargento Márcio João Alexandre, Cabo Felipe da Silva Oliveira, Soldados Anderson Claudino Bittencourt, Paulo Roberto Bortolini Pereira e Thiago dos Santos, com todos recebendo os brasões, de autoridades militares e de familiares.

Uso da palavra



Inicialmente fez uso da palavra, o prefeito Mauro Candemil que disse estar muito orgulhoso com a homenagem que recebeu.

Na sequencia, falou o Comandante do 28º Batalhão, o já agora Tenente-Coronel Rogério Piovesano Bartolamei, que fez um rápido histórico de sua atuação na PM e até pediu um minuto de silêncio, pela morte do policial da reserva Jamilson Dalazem Albino.

Finalizando a solenidade, fez uso da palavra o Comandante da 8ª Região Militar, Coronel Jefer Francisco Fernandes que relembrou o tempo em que esteve no comando do 28º Batalhão e poder acompanhar a luta de cada um dos que receberam as merecidas promoções e homenagens.

Cães policiais

Encerrada a cerimonia, todos foram convidados para acompanhar a inauguração da Galeria dos Cães Policiais, Heróis do Canil Setorial do 28º Batalhão PM.

Presenças

Além de autoridades policiais militares de toda a região e do prefeito Candemil,estiveram presentes o presidente da Câmara, Cleosmar Fernandes e os vereadores Osmar Vieira, Rodrigo Moraes e Peterson Crippa da Silva, deputado estadual Felipe Estevão, vice-prefeito Julio Willemann e o delegado regional de Polícia Civil Raphael Giordani