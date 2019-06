Comarca de Laguna – Depois de um Júri, outro está marcado para 3ª feira

Em julgamento que ocorreu na última segunda-feira, 17, houve absolvição do acusado, logo não sendo reconhecida a autoria do crime, acontecido em 13 de maio de 2017, na região do Farol de Santa Marta.

Novo júri na 3ª feira

Data do Juri: 25/06

Data do Crime: 10/04/2014

Tentativa de homicídio qualificado (por motivo torpe), falsa identidade, resistência à prisão e lesão corporal.

Crime aconteceu em 10 abril de 2014.

A policia foi acionada para averiguar um homem em conduta suspeita e, ao chegar no local, o réu empreendeu fuga. Quando foi abordado ele apresentou falsas identidades e, diante disto, estava sendo levado para ser identificado na delegacia. Ao ser colocado na viatura ele ameaçou os policiais, tentou fugir novamente e, quando estava sendo imobilizado, conseguiu pegou a arma de fogo de um policial e somente não conseguiu efetuar o disparo pela arma estar com o gatilho travado. Além disso, resistiu à prisão, debatendo-se violentamente e agredindo os policiais.