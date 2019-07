Como contratar certo?

Muitos gestores e donos de negócio tem uma dor em comum, fazer a gestão de pessoas. Em 2016, a Endeavor — instituição de apoio ao empreendedorismo do mundo — entrevistou mais de 1000 empreendedores brasileiros para levantar seus pontos mais desafiadores e adivinhem a resposta?

Sim, gerir pessoas.

Eu tenho certeza que se você tem um negócio, um time, em alguma situação você já ficou paralisado com dúvida se estava no caminho certo, se sabia contratar, como iria demitir, como fazer para desenvolver, engajar e reter talentos, acertei?! Tenho certeza que sim.

Vamos começar falando do começo de tudo: a contratação. A qualidade do processo seletivo pode significar o crescimento ou a morte do seu negócio, uma vez que os negócios são feitos de pessoas.

Alguns aspectos são relevantes e muitos desprezam: definir onde buscar perfis aderentes ao seu negócio. Como que você vai atrair esse público e, então, como vai selecionar?

Entenda que se você vai buscar pessoas aderentes ao seu negócio, obviamente você precisa ter clareza sobre seu negócio, como se posiciona, como é sua cultura e para onde seu negócio caminha, são questões chave antes de encontrar um novo membro para seu time. Tendo clareza das respostas para estas questões, contribui o processo de “venda” da oportunidade para os candidatos. Afinal, esse é um processo de dupla escolha.

Uma forma econômica de iniciar o processo de contratação é a indicação de pessoas através dos atuais colaboradores, empresas como Facebook e Deloitte possuem, respectivamente, 60% e 49% dos funcionários indicados por seus colaboradores, é claro, nestes casos, cada organização cria a sua metodologia de como reconhecer quem indica candidatos.

Segundo a Lever – empresa referência em recrutamento nos EUA — a maioria das empresas organiza o processo seletivo em algumas etapas, como:

1. Avaliação de currículo

2. Testes técnicos

3. Entrevista de valores

4. Entrevista técnica

5. Simulação

6. Entrevista com o diretor/responsável pela área

7. Proposta

Algumas empresas preferem um preferem processo mais curto, não existe regra, existe ajuste ao seu negócio. A sua preocupação não deve estar no número de etapas, mas sim, na qualidade de cada fase. Afinal, a proposta da contratação é minimizar erros, para isso, ao final do processo você precisa saber se o candidato tem capacidade de executar a função, estamos nos referindo à competência, habilidades necessárias para entregar as atividades de sua função. Como são seus prováveis comportamentos, para isso o uso de instrumentos, principalmente os psicológicos, são os mais indicados para evitar de contratar alguém muito bom tecnicamente mas que não possua o perfil de comportamento adequado à cultura de seu negócio. O que acarreta em problemas de conflitos e relacionamentos, reduzindo produtividade e impactando nos resultados.

Contratar é uma das funções mais importantes quando o assunto é gestao de pessoas.

Gaste energia nesse processo pois se ele for mal conduzido você pode colocar parte de seu negócio em risco. Não se preocupe com o tempo que levará para desenvolvê-lo, preocupe-se em fazer com qualidade.

Se bem conduzido, sem dúvidas seu negócio irá prosperar ainda mais.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental