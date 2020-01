Como deixar sua rotina de trabalho mais leve em 5 passos

A nossa vida é uma rotina, constante repetir de situações e acontecimentos, que por um lado é bom para situações corriqueiras e por outro, nem tanto, já que nos deixa no piloto automático, e neste formato agimos sem refletir.

Em nosso trabalho isso não é diferente, a nossa rotina que, segundo o dicionário é “caminho utilizado normalmente”, nos faz sermos os mesmos todos os dias e, assim, lidar com as situações.

Como quebrar essa tal repetição para não ficarmos com aquela sensação do trabalho ser monótono, repetitivo ou que você só vive para ele??

Reservei algumas dicas inspiradas na Psicologia e Neurociência que podem contribuir para o seu dia a dia:

1.Comece o dia de forma agradável para você, seja ouvindo uma música, comendo algo que goste, lendo algo interessante e então, a probabilidade dessa sensação se ampliar ao longo do dia será maior;

2.Exercite sua civilidade, que nada mais é do que dar bom dia, boa tarde, conversar com pessoas de forma educada e se interessando por elas.

3.Organize o seu ambiente de trabalho, casa e relações, cérebro confuso pode ter relação com ambiente externo bagunçado.

4.Planeje sua semana e, claro, tenha flexibilidade para altera-la caso seja necessário;

5.Se sentir que está perdendo atenção e concentração, faça aquela pausa, que pode ser tomar água, trocar uma ideia e, após, retorne com foco total.

Agora é com você, pratique as dicas e aproveite uma rotina mais leve e interessante. Pense nisso!

Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental