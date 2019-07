Como lidar com as mudanças?

A maioria dos profissionais tem medo quando não conseguem dimensionar processos de mudança dentro das empresas, seja em um caso de venda e aquisição por outro grupo, seja numa mudança de liderança, de processo e vários outros exemplos. Na nossa vida pessoal não é diferente, tememos mudanças das nossas casas, relacionamentos, escola de filhos, etc. O medo da mudança acontece muitas vezes pela falta de clareza, de comunicação, e então, por não saberem o quê está por vir, cada um cria a sua própria história. E, vamos combinar, uns são criativos à beça para criar as suas próprias fake news.

O fato é que mudanças são comuns e frequentes em qualquer empresa: setores nascem, pessoas entram, pessoas saem e assim segue. O mundo hoje é Vuca, volátil, complexo, ambíguo e diverso, por isso se preparar para as mudanças não é mais apenas interessante, mas necessário.

E como se preparar para mudanças?

– Primeiro entenda a mudança, compreender é o primeiro passo para aceitá-la.

– Busque ajuda quando o processo de mudança está fora da sua capacidade de compreensão. Uma mudança pode representar uma variedade de elementos que podem assustar muita gente. Pessoas de sua confiança ou profissionais capacitados podem ser grandes aliados.

– Encare seus medos. É claro que a mudança assusta porque foge do seu controle. E quando isso acontecer, coloque os itens que o amedrontam em um papel. Encarar seus medos, conhecendo-os é o primeiro passo para criar coragem.

– A comunicação é peça estratégica para as mudanças. Qualquer ruído no diálogo pode interromper todo um processo. A comunicação gera clareza, que minimizam medo e fantasia.

– Pensar a mudança de forma positiva. Em uma situação de mudança, pense que é hora de mostrar sua flexibilidade e se destacar.

Atualmente, a resiliência é uma das competências mais impactantes devido à possibilidade de fazer com que a pessoa se adapte ao processo de mudança. Se você está disposto a mudar, você está disposto a aprender e se você aprende, você tem maiores chances de inovar e entregar resultados, qual empresa não espera os dois? E então, preparados para as suas próprias mudanças? Pense nisso.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental