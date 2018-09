Como melhor proteger nossos plantéis? (Parte 1)

Todas as doenças causadoras de impactos econômicos na aquicultura são de origem bacteriana, viral, fúngica e/ou parasitária. Aliás, a combinação de um ou mais destes agentes é a forma mais comum de infestação e propagação de enfermidades entre camarões e peixes.

Não é novidade para nenhum leitor da Revista Aquaculture Brasil que as doenças na aquicultura têm causado perdas econômicas bilionárias (e sociais!) em todos os elos da cadeia produtiva. Como exemplo, a conferência da Aliança Global de Aquicultura GAA (Global Aquaculture Alliance’s – GOAL), realizada na China em setembro de 2016, apresentou o resultado de sua pesquisa anual sobre os principais gargalos enfrentados pela aquicultura mundial, onde 53% dos maiores especialistas do segmento foram enfáticos ao apontar que a Sanidade e o Manejo das Enfermidades são os principais gargalos e o principal fator limitante ao seu desenvolvimento.

Segundo Lightner e colaboradores (2012), as perdas econômicas causadas pela Síndrome do Vírus da Mancha Branca (WSSV) até aquele ano, haviam sido estimadas em US$ 15 bilhões. Apenas no Equador, em 1999, os prejuízos podem ter alcançado a impressionante cifra de US$ 2 bilhões. O mesmo artigo cita perdas na ordem de US$ 100 a US$ 200 milhões caudados pela NIM (IMNV) nas Américas (leia-se Brasil) e de cerca de US$ 1 bilhão no Sudeste Asiático (leia-se Indonésia), até 2006.

Já a EMS ou Síndrome da Mortalidade Precoce, a doença emergente mais devastadora da carcinicultura mundial, é causada por uma cepa mutante de Vibrio parahaemolyticus, e tem causado perdas da ordem de bilhões de dólares por ano, tendo se dispersado em todo o Sudeste Asiático, cruzado oceanos, e aportado nas Américas, causando mortalidades massivas e grandes prejuízos econômicos também no Equador e no México, primeiro e segundo maior produtor de camarão do continente, respectivamente, de acordo com Zorriehzahra e colaboradores (2015).

Por Marcelo Borba – Gerente Técnico Comercial – Aqua e Phileo Lesaffre – Animal Care

http://www.aquaculturebrasil.com/2018/06/26/medidas-preventivas-e-sanidade-na-aquicultura/