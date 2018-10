Competitividade: passaporte da aquicultura brasileira para o mundo (4ª parte)

Análise comparativa de cadeias produtivas

Pode-se observar que o sucesso – em qualquer setor – não é por acaso, é resultado de um conjunto de fatores que atua ao mesmo tempo e de maneira harmoniosa leva a um resultado exitoso. Como exemplos e que servem de Case para a aquicultura brasileira, existem algumas cadeias produtivas que chegaram a uma posição top de sucesso. Destacam-se a cadeia produtiva da avicultura brasileira e a cadeia produtiva da salmonicultura no Chile.

A avicultura brasileira é um exemplo que saiu praticamente do zero, e tornou-se uma gigante, com status de referência internacional, e considerada talvez a mais competitiva no seu setor. Outra é o salmão no Chile, com um histórico semelhante que iniciou tímido e foi conquistando espaço, tornando-se desde a última década a 2ª potência de Salmão no mundo, logo atrás da tradicional Noruega.

Interessante observar o histórico dessas cadeias, e saber quais foram os segredos para o êxito e quais os fatores que foram decisivos para que estas cadeias se destacassem?

Quando se analisa e compara essas cadeias, observa-se que possuem alguns pontos em comum. Um dos fatores refere-se à inovação tecnológica contínua, em que essas cadeias utilizaram com eficiência, tanto por meio de benchmarking (busca e obtenção de inovações tecnológicas, e adaptá-las a respectiva cadeia) como na geração tecnológica adaptada a realidade de cada um. Somado a este detalhe, um fato interessante que é uma ação contínua (constante) de absorção e aprimoramento das inovações tecnológicas. Já que a tecnologia, não é imutável, e sim um processo contínuo de mudanças, portanto necessita ter uma ação frequente de melhorias.

Outra questão é que em ambas as cadeias houve um apoio institucional do governo em priorizar a cadeia produtiva, dando condições favoráveis, com ações que auxiliaram no seu desenvolvimento e consolidação.

Da parte do setor, ambas cadeias, observou-se entidades representativas fortes, e com um aspecto em comum interessante, uma característica de um “sentido coletivo de atuação” em busca de soluções aos desafios, mas respeitada as especificidades de cada segmento.

Este sentido coletivo das entidades representativas na busca de soluções e até de reinvindicações junto ao governo é considerado um fator diferencial, que tem contribuído nessas cadeias em ter alcançado o sucesso e de continuar a manutenção deste status de cadeias produtivas competitivas.

Outro ponto comum, é que as empresas buscaram e conseguiram alcançar um nível profissional elevado para a sua melhor gestão. Esta postura profissional das empresas juntamente com as entidades representativas fortes e atuantes com sentido coletivo, tem sido os ingredientes básicos e fundamentais para que essas cadeias produtivas alcançassem o sucesso.

Assim, esses cases são elementos motivadores para a cadeia produtiva da aquicultura brasileira, como fonte inspiradora para promover mudanças e tornar esta atividade aquícola mais competitiva. Na figura 4 observa-se os fatores que influenciam e atuam para competitividade da aquicultura.

Por Rui Donizete Teixeira – Médico Veterinário e Especialista em aquicultura desde 1983 com Especialização em Inspeção e Tecnologia de alimentos. teixeirabr@gmail.com

