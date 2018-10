Concessão do trecho sul da BR-101: ANTT confirma para o 3º bimestre de 2019

A concessão do trecho sul da Br-101, de acordo com informação da ANTT Agência Nacional dos Transportes Terrestres), após a conclusão do ciclo de três audiências públicas (em F l o r i a n ó p o l i s , Criciúma e Brasília) para apresentação do projeto de concessão da rodovia, está definida para o terceiro bimestre de 2019.

Nas duas primeiras audiências realizadas em Santa Catarina, representantes das cidades que terão praças de pedágio e de postos de combustíveis (aí incluído o prefeito de Laguna, Mauro Candemil) registraram uma série de preocupações em ata, aliás devidamente avaliadas e respondidas, também em ata, pelos técnicos da ANTT. Em Brasília, foram registradas 23 presenças e apenas duas contribuições orais e uma por escrito.

De acordo com a ANTT, o projeto de concessão não está fechado e todas as opiniões realizadas nas três audiências serão avaliadas e caso, procedentes, passarão a integrar o processo. Estão previstas praças de pedágio em Laguna (km 298), entre Treze de Maio e Jaguaruna (km 346), Araranguá (km 408) e São João do Sul (km 460).

O trecho a ser concedido, tem 220,42 km, prevendo investimentos de R$ 6,5 bilhões, sendo R$ 2,9 bilhões em investimentos e R$ 3,6 bilhões em custos operacionais, nos 30 anos de duração da concessão. A tarifa máxima prevista na licitação é de R$ 3,97.