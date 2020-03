Conexão Verão passou por Laguna

Programação contemplou todos os públicos que passaram o dia na praia

O litoral catarinense é rico em belezas naturais e pensando em explorar esses cenários, o Conexão Verão, projeto da NSC Comunicação, percorre algumas praias de Santa Catarina, levando cultura, lazer e diversão a todos. No último sábado, 29, a Praia do Mar Grosso, em Laguna, foi palco deste grande evento. Numa versão pocket, o Conexão Verão ofereceu uma repleta programação para quem foi curtir o dia na praia. A estrutura montada despertou o interesse de quem passava por lá e as atividades oferecidas garantiam a diversão e integração de famílias e amigos. A organização estima que mais de 1 mil pessoas circularam pela a arena.

A arena na Praia do Mar Grosso contou com corrida rústica, alongamento, aulas de dança, caminhada, empréstimo de materiais esportivos e quadra multiesportiva. Para a garotada, houve dinâmicas com castelo de areia trabalhando a temática da reciclagem, além de pintura e piscina com bolas.