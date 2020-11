Conheça os candidatos a vice prefeito de Laguna

Mais um trabalho especial do JL, apresentando agora um pouco da história de cada um dos candidatos a vice-prefeito de nossa cidade, com dois deles com superior incompleto e os demais, completos.

ARIADNA CRISPIM ANDRADE

Nascida em Laguna, em 04 de junho de 1981, comerciante, casada, filiada ao PSC, compondo chapa com Gilberto Sousa (PSC). Não possui nem um bem cadastrado. A candidatura da chapa foi indeferida com recurso.

LECA BARZAN

Nascido aqui em 11 de outubro de 1944, economista, é aposentado, casado, com superior completo e é vice na chapa pura com Mauro Candemil(MDB). Na declaração de bens, está registrado, R$ 293.578,71.

LUIS EVERTON RODRIGUES FERNANDES

Nascido em Laguna, em 15 de novembro de 1972, portanto com 47 anos, na atividade aparece em “outros”, é do Cidadania, que compõe com Evandro Farias (PL). É casado, superior incompleto e na declaração de bens, o fez com R$ 11.000,00.

ROGÉRIO MEDEIROS

Atual vereador, é filiado ao PSDB, compondo de vice na chapa de Samir Ahmad (PSL). Natural de Criciúma, onde nasceu em 25 de agosto de 1968, é casado, superior completo, servidor público estadual. Na declaração de bens, está registrado R$ 635.000,00.

TANARA CIDADE DE SOUZA

Lagunense nascida em 04.03.1965, logo com 55 anos, já foi vereadora, é advogada, divorciada, filiada ao PT, compondo com Pedro Paulo Alves (Solidariedade) e declarou R$ 202.000,00.

ZENO ALANO VIEIRA

Nascido em Lauro Muller, em 08.11.1953, portanto com 66 anos, já foi vice-prefeito na gestão de Nelson Abraham Netto, é médico, casado, representando o Republicanos, compõe a coligação com Peterson Crippa da Silva(DEM). Na declaração de bens, estão registrados R$ 855.664,56.