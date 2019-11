Conscientização sobre cuidados com animais domésticos – Palestras nas escolas

A Secretaria de Pesca e Agricultura, por meio da Gerência de Bem Estar Animal, em parceria com o projeto de extensão “Amigos do Ceres”, da Udesc, vem realizando com alunos das escolas municipais, atividades de conscientização e educação sobre cuidados com animais. Até agora já foram realizados encontros nas escolas do Estreito, Barbacena, Bentos e Parobé.

As aulas são ministradas por acadêmicos da Udesc e servidores da Sepagri. Durante as aulas as crianças trocam experiências sobre convivência com seus animais de estimação e recebem dicas de como educar e cuidar de seus “bichinhos”.

O projeto, que será uma “maratona” em todas as escolas municipais, tem como objetivo transmitir a mensagem de “Não aos Maus-Tratos animais” e formar multiplicadores dessa ideia.

Escolas que receberam as palestras:

EEB Armando Calil Bulos/ Cei Peixinho Dourado – Estreito

EEB Nininha Guedes dos Reis – Barbacena

EEB Prof Marilza Lory de Barros – Bentos

EEF Agrícola Índio Guimarães/ Cei Super Amigos – Parobé