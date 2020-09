Coronavírus em números na Amurel

Independente do fato de que três cidades juntas (Tubarão com 5.378, Braço do Norte 2031 e Imbituba 1.783) representam mais de 60% dos casos confirmados de coronavírus na Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, mais do que nunca é preciso que continuemos a “nos cuidar”, obedecendo à risca os protocolos estabelecidos pelo sistema de Saúde.

Quanto a óbitos, do total de 181, apenas Treze de Maio não tem registro, com as demais assim aparecendo: Tubarão 81, Braço do Norte 17, Capivari de Baixo e Laguna 12 cada, Imbituba 11, Gravatal sete, Jaguaruna seis, Armazém, Pedras Grandes, Pescaria Brava e São Ludgero cinco cada, Imarui, Sangão e São Martinho três cada, Grão Pará dois e Santa Rosa de Lima apenas um.

O positivo é que para os 15.734 casos confirmados, 14.952 já estão recuperados.