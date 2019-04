Eduardo Moreira continua no exterior

O “nosso sempre governador”, Eduardo Pinho Moreira, estendeu para maio, a sua permanência em Londres, onde se encontra em companhia da esposa Nicole. Realiza curso de aprimoramento na língua inglesa e tem feito várias incursões culturais na Inglaterra.

✝Ademir Mendes

Aos 61 anos, faleceu no último sábado, 23, Ademir Mendes, deixando esposa e dois filhos. Aposentado, era filho dos saudosos Santilina e Nilton Mendes. Era irmão de Sirlei e dos empresários do setor pesqueiro, Ernande, Loreni e Pedro Paulo.

Bombeiros: Prazo para inscrição termina dia 1º

Termina na próxima segunda-feira, 1º, o prazo para inscrições no curso básico de atendimento a emergências do Corpo de Bombeiros de Laguna e que está oferecendo 35 vagas. O curso será ministrado de 8 de abril a 7 de maio, às terças, quartas e quintas feiras, com carga horária total de 40h/a. Como conteúdo do curso, primeiros socorros, prevenção e atuação inicial em acidentes e incêndios e percepção e gestão de risco. Para o preenchimento de ficha de inscrição, no Quartel de Bombeiros, no Portinho, das 13h às 19h, será exigida a apresentação de documento original com foto e cópia do mesmo, comprovante de residência e certidão negativa de antecedentes criminais.

Autismo: 5ª caminhada

Assinalando o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, na próxima terça-feira, 2, a partir das 9h30, com saída da Igreja Matriz de Santo Antônio dos Anjos, em direção até o Cine Teatro Mussi, será realizada a 5ª CAMINHADA, com os organizadores sugerindo que os participantes usem uma peça de roupa na cor azul.

A promoção é da Escola de Educação Básica Elizabeth Ulysséa Arantes.

Corregedoria em Laguna

O Núcleo III da Corregedoria de Justiça, promoverá correição presencial na Comarca de Laguna. Por conta disso, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Henry Petry Junior, e a juíza-corregedora Sônia Eunice Odwazny estarão disponíveis para conhecer das sugestões, críticas e reclamações do Ministério Público, das partes de processos judiciais e dos advogados durante os serviços de ouvidoria judicial, dia 9, das 10h30 às 11h, no prédio do Fórum.