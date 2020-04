Corrente do Bem

Em meio a tantos pedidos de entidades que atendem vários segmentos carentes do nosso município, lançamos aqui um espaço para publicarmos semanalmente as solicitações. Se cada leitor fizer a sua parte, poderemos ajudar aos mais necessitados neste momento!

Rede de Combate ao Câncer de Laguna

Atende 97 famílias e pede a colaboração da doação de cestas básicas ou através de depósito bancário. Informações através do telefone 996180650 ou 984806826.

Creche Casa da Gente

Localizada na Barbacena, está arrecadando alimentos para cestas básicas que está sendo doadas as famílias que não possuem renda. Os alimentos estão sendo arrecadados nos supermercados Althoff, P&G e Mercado Gaúcho.

Acustra

Muitas das crianças alimentam-se apenas quando estão no projeto, e com a paralisação, a ONG está distribuindo alimentos para as famílias das crianças cadastradas. Os itens solicitados são leite, carne, frango, ovos ou qualquer quilo de alimento. Mais informações através do telefone 999174674.