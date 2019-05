Corte de recursos para a Udesc – Protestos também em Laguna

A exemplo de outras 11 cidades catarinenses, também em Laguna estudantes universitários (da nossa Udesc) promoveram manifestações contra os anunciados cortes no duodécimo do governo estadual, atingindo projetos de extensão e permanência e, à nível federal dos 30% de recursos destinados a todas as instituições de ensino federais do país, com a medida atingindo os chamados gastos de custeio, como fornecimento de energia, água e vigilância.

Lembrando que os cortes no orçamento do Ministério da Educação (MEC), foram incluídos em um contingenciamento maior anunciado pelo governo, de R$ 30 bilhões. Do total, R$ 5,8 bilhões são da Educação. Os números atualizados do bloqueio para as universidades catarinenses chegam a R$ 102 milhões.

Em Laguna

Quanto aos projetos de extensão e de pesquisa, em Laguna os cortes envolveriam a paralisação do relacionado a 46 bolsistas, que recebem auxilio para poder se manter na universidade.