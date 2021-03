Covid-19 – 86 vidas perdidas em Laguna

Tubarão registrava 271

Até a manhã de ontem,25, quando fechávamos a edição, conforme levantamento, Laguna era a segunda cidade da Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, com o maior número de mortos, apresentando 86 casos, superada apenas por Tubarão, que contabilizava 271.

O que surpreende na cidade juliana, é que de março a 31 de dezembro de 2020, 41 pessoas haviam falecidas, com as outras 45 acontecendo entre 1º de janeiro a 24 de março de 2021.

Quanto ao número de casos confirmados com a desgraçada doença, a cidade praiana tem o menor índice casos/habitantes, com 10,3.

No quadro abaixo, os números dos outros 17 municípios de nossa região.