Covid-19: Alerta máximo na Amurel

A exemplo de outras 11 regiões catarinenses, a Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna voltou a encontrar-se em risco mais alto em relação a pandemia do coronavírus, de risco gravíssimo, com Tubarão registrando 3.793 casos confirmados e 51 mortes, Braço do Norte 1.544 e 12 mortes, Imbituba com 1.200 e seis mortes, São Ludgero com 519 e seis mortes.

Laguna por sua vez, até às 12h de ontem, 13, contabilizava 458 casos confirmados e seis mortes.