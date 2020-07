Covid-19 – Amurel chega a 2.478 casos confirmados

Sem qualquer sinal de redução, a Covid-19 vem aumentando semana a semana, com os números já superando a população de uma cidade da região (Santa Rosa de Lima, com 2.142). Se na Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna- são 2.478, seis cidades registram mais de uma centena de infectados, como figura no gráfico abaixo. Em todo sul do Estado os dados também preocupam, com Criciúma apresentando 961, Forquilhinha 177, Urussanga 156, Araranguá 144, Içara 122, Orleans 108 e Nova Veneza, 101.