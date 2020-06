Covid-19 – Amurel chega a 819 casos confirmados

A pandemia, que todos esperamos, chegue ao seu final, até às 12h de ontem, 11, nos municípios que compõem a Amurel – Associação dos Municípios da Região de Laguna, contabilizava nada menos que 819 casos confirmados e 9 mortes.

Em forma decrescente, apresentamos os números de cada cidade, relacionando ao número de habitantes, com Tubarão somando 278, seguido de Braço do Norte 161 e Imbituba, com 82.

Ainda que preocupante, Laguna, é a sétima da região, registrando 29 casos.