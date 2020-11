Covid-19 – Amurel chega aos 18.952 recuperados

Ainda que a situação continue na matriz de grave, até às 12h de ontem, 5, as 18 cidades da Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, acumulavam 18.952 recuperados da coronavírus, além de um registro de 224 casos fatais e 20.158 casos confirmados.

Maior cidade da região, Tubarão aparece em primeiro, com 7.048 infectados, 6.408 recuperados e 100 óbitos, seguida por Imbituba, com 2322 positivos, 2201 recuperados e 19 mortes, Braço do Norte, com 2.230 confirmados, 2.180 recuperados e 15 óbitos, Laguna com 1.287, 1.180 recuperados e 17 óbitos e Capivari de Baixo com 1.180 infectados, 1133 recuperados e 17 mortes, só para ficarmos com os municípios que ultrapassaram os mil casos.

No gráfico abaixo o número de ocorrências em cada cidade, registrando o número de habitantes/casos.