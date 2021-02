Covid-19 – Amurel com mais de 30 mil recuperados

Números divulgados até a manhã de ontem, 11, registravam que a Covid-19, na Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, contabilizava mais de 30 mil recuperados, com a maioria, 14.522 em Tubarão, cidade que conta com 15.064 casos positivos e 2’15 óbitos. AInda na Amurel, Imbituba até ontem de manhã, registrava 4.945 casos positivos, 4,902 recuperados e 38 óbitos, seguida por Braço do Norte, com 4.586m casos confirmados e 4480 recuperados,além de 41 óbitos, com Laguna fechando o quarteto, com 3.548 casos, dos quais 3.399 recuperados e 51 óbitos.

Mas no sul do Estado, Criciúma continua liderando, com 20.532 casos positivos,19.937 recuperados e nada menos que 261 óbitos. Na sequencia, até a manhã de ontem, apareciam Içara, com 3.509 casos, 3.374 recuperados e 46 óbitos, Urussanga com 2.513 casos confirmados, 2.448 recuperados e 36 óbitos e Forquilhinha com 2.283 casos positivos, dos quais 2.200 recuperados e 20 óbitos.