Covid-19 – Amurel conta 12.699 curados. 511 em Laguna

Até às 12h de ontem, 3, levantamento realizado na Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, registrou nada menos que 15.239 infectados pela covid-19, alcançando 12.699 curados, dos quais 511 em nossa cidade. Quanto a mortes, até a manhã de ontem, havia o registro de 154, sendo 10 na terra de Anita.

No gráfico abaixo, mais uma vez apresentamos a relação casos/habitantes, mas com as estimativas do IBGE, de julho último.