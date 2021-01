Covid-19 – Campanha “Xô Coronavírus” – Ação da prefeitura busca conscientização

Visando buscar a conscientização de moradores e turistas sobre a importância da prevenção ao novo coronavírus, lideranças lagunenses tendo à frente o prefeito Samir Ahmad e secretário de Turismo, José Mello Jr., no domingo, 10, efetivaram o lançamento da campanha “Xô Coronavírus” em ação corpo a corpo nas praias do município, fazendo a entrega de materiais promocionais, além de conversar com populares sobre as orientações de prevenção a Covid-19.

A ação, realização conjunta das secretarias de Turismo e Saúde, prevê intensificar a importância de respeitar as medidas sanitárias entre os moradores e turistas de nossa cidade. Para o prefeito Samir, “reforçar os cuidados de prevenção é fundamental, principalmente neste período em que os casos de coronavírus seguem crescendo no município. É muito importante que cada um faça a sua parte. Por isso, realizamos essa ação para pedir que as pessoas respeitem as medidas sanitárias”, afirmou.