Covid-19 – Cresce número de infectados na Amurel

Em Laguna, até ontem pela manhã, os registros eram menores, com 137 casos em fevereiro, comparados aos de mesmo período de janeiro, com 189

A Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, nos últimos dias viu aumentar o número de infectados pela Covid-19, aparecendo em primeiro lugar, a vizinha Tubarão com 15.296 casos (6,9 por habitante/caso), 14.870 recuperados e 216 óbitos, seguida por Imbituba, com 5021 infectados (9,0 por habitante/caso), 4.955 recuperados e 41 óbitos, Braço do Norte em terceiro com 4.629 casos (7,3 habitante/caso), 4.544 recuperados e 43 óbitos e Laguna, com 3.622 infectados (12,7 habitante caso), dos quais 3.461 recuperados e 52 óbitos.

Abaixo, os números dos demais municípios da região

Vacinação contra a Covid-19, a conta-gota em Laguna e em todo o Brasil, vem preocupando “todo mundo”. Até aqui, foram vacinadas 691 pessoas em Laguna, das quais 59 idosos asilados, 130 idosos de 90 anos ou mais e 492 trabalhadores de saúde.