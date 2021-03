Covid-19: Ex prefeito manifesta preocupação

Em face da experiência quando do exercício de mandatos como prefeitos, procuramos ouvir alguns “ex” de Laguna para que, de forma sucinta registre sua opinião à respeito. Inteligente, o ex-prefeito e historiador Adilcio Cadorin, deixa aqui as suas sugestões.

ADÍLCIO CADORIN

1 – Disse que promoveria uma reestruturação dos ESF’s para cadastramento, orientação, atendimento e vacinação visando controle preventivo e prococe da Covid-19.

2 – Fornecimento pelos ESFs de kit de medicação preventiva e precoce, como ivermectina e azitromicina, após orientação dos médicos, incluindo álcool gel e máscaras.

3 – Liberação de todas as atividades econômicas, obrigando as empresas a promoverem a conscientização dos seus funcionários sobre as cautelas do distanciamento,a proteção individual e higiene pessoal, com uso obrigatório de máscaras e álcool gel.

4 – Limitação de acesso, proporcional ao tamanho dos ambientes internos de lojas, mercados, farmácias, escritórios, academias, órgãos públicos e outros.

5 – Possibilidade de doar cestas básicas a quem ficou afastado do trabalho, com prévio cadastramento pelo ESF.

6 – Visitas periódicas dos agentes do ESF às residências do seu bairro, prestando orientações preventivas e coibindo equívocos.

7 – Parceria com representantes da classe empresarial e das instituições para participarem semanalmente de um encontro virtual, antes de serem adotadas quaisquer novas medidas preventivas ou restritivas.

8 – Coibir as atividades esportivas em recintos fechados e estimular as realizadas ao ar livre no período diurno.

9 – Liberação de acesso às praias, regras de distanciamento a serem informados a todos os usuários, através de um folheto contendo as exigências e orientações adequadas.

10 – Campanha para orientar a população indicando alimentos e bebidas que fortaleçam o sistema imunológico.

11 – Valorização e estímulos salarial ao corpo técnico que atua no combate e prevenção da Covid-19.

12 – Viabilizar junto aos governos, estadual e federal, ou adquirir com recursos próprios as vacinas homologadas para aplicação em massa da população lagunense.