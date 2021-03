Covid-19 / Infectados: Tubarão, Imbituba e Braço do Norte somam os outros 15 da Amurel

Com Tubarão apresentando 16.211 casos, Imbituba 5.379 e Braço do Norte, 4.934, fica claro que os três municípios, até a manhã de ontem, 4, somavam os outros 15 da Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, ainda que todos preocupem pelo crescimento que a doença vem tendo.

No caso de Laguna, só nos primeiros três dias de março, até o final da edição nesta quinta-feira, ao meio dia, os registros chegavam a 48. Em janeiro a terra de Anita somou 337 infectados e em fevereiro, 301. No quadro abaixo, os números por município e os casos por habitantes.