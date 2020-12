Covid-19 – laguna registra 191 casos num só dia

Com 9 dos 19 leitos de UTI ocupados, toda a cidade, preocupada, ontem, 10, pela manhã recebeu a informação de que em apenas 24 horas Laguna registrou 191 casos de infectados com o coronavírus, com a maioria deles nos bairros Progresso (46), Esperança (35), Portinho (29) e Cabeçuda (24), logo com um total de 2.044, dos quais 1.800 recuperados e 30 mortes. Ainda assim, na Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, até às 12h de ontem, 10, Tubarão ainda apresentava o maior número de casos confirmados, com 10.060, dos quais 7.885 curados e 123 mortes, seguida por Braço do Norte com 3.339 infectados, 3.062 recuperados e 28 mortes e Imbituba, com 3.267 casos, 3.062 recuperados e 19 mortes. No gráfico abaixo, os números de toda a região.