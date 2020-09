Covid-19 na Amurel – Tubarão, Braço do Norte e Imbituba, domam os outros 15 municípios juntos

Laguna é o quinto com 811 casos

A Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, com novos casos confirmados e mortes por Covid-19,registrava até às 12h de ontem, 10, um total de 14.532 diagnósticos positivos e 158 óbitos em decorrência da doença

Os casos de Tubarão (5.024 e 72 mortes), de Braço do Norte (1.920 e 16 mortes) e Imbituba (1.636 e 10 mortes), somam mais que os outros 15 municípios juntos.

De qualquer forma, o que se depreende é de que a COVID-19 não está totalmente sob controle na região, sem contar que as aglomerações do feriadão de 7 de setembro, poderão confirmar novos casos nas próximas semanas.

Logo, se puder, fique em casa!

Abaixo, confira o gráfico com números de casos por habitantes.