Covid-19 no sul do estado – Só Criciúma e Tubarão registram 22.263 infectados e 260 mortes

Números divulgados até às 12h de ontem, 3, o Sul do Estado, formado por 45 municípios (18 na Amurel, 15 na Amesc e 12 na Amrec) registrava quase 60 mil casos, com Criciúma contando nada menos que 12.203 infectados e 137 mortes e Tubarão 10.060 e 123 mortes.

Na Amesc- Associação dos Municípios do Extremo Sul de SC, Araranguá registrava 3.746 e 57 mortes, seguido por Sombrio com 1.053 e 21 mortes, Turvo 933 e seis mortes, Balneário Gaivota 614 e seis mortes e Balneário Arroio do Silva 607 casos e seis mortes.

Na Amrec-Associação dos Municípios da Região Carbonífera, além de Criciúma, conforme registrado ao lado, aparecem Içara com 2.450 casos e 12 mortes, Morro da Fumaça com 1.506 e 12 mortes, Urussanga com 1.465 casos e 20 mortes e Forquilhinha com 1.437 e 13 mortes.

Já na Amurel- Associação dos Municípios da Região de Laguna, Tubarão é que conta disparado com mais casos e mortes, conforme ao lado, seguido por Imbituba com 3.267 e 19 morte, Braço do Norte com 3.127 e 24 mortes, Laguna 2.044 casos e 30 mortes e Jaguaruna 1.202 e 14 mortes.

Outros números da Amurel, no gráfico abaixo: