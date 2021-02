Covid-19: Profissionais lagunenses esclarecem dúvidas em live

Com didática super acessível e de forma esclarecedora, a neurocientista Maíra Assunção (em Baltimore-EUA) e o bioquímico Francisco Algarves (Laguna), realizaram uma live na noite de quarta-feira, 3, com a proposta de esclarecer as principais dúvidas sobre os exames realizados para detecção do Coronavírus e as vacinas disponíveis.

Em duas horas de bate papo, os profissionais lagunenses proporcionaram uma verdadeira “popularização da ciência”: “Eu e o Francisco somos conterrâneos, estudamos juntos na UFSC, trabalhamos em áreas afins e pensamos que através dessa conversa poderíamos apresentar informações e desmistificar tantos termos técnicos sobre o tema. O intuito foi transmitir o máximo de informação possível”, ressalta Maíra.

Um novo encontro virtual deverá ser marcado no decorrer dos próximos meses. Para quem não conseguiu assistir, ou quiser rever a live, o vídeo está disponível na conta @laboratoriolaguna, no Instagram.