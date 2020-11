Covid-19 – Risco gravíssimo na Amurel

O governo estadual, no meio de semana divulgou a nova matriz de risco potencial em relação a pandemia de Covid-19, com as regiões da Amurel-Associação dos Municípios da Região de Laguna, de Xanxerê e do Alto Uruguai, no oeste.

No caso específico da nossa região, até a manhã de ontem, 19, estavam registrados nada menos que 21.695 casos confirmados, com a maioria aparecendo em Tubarão (7942, com 107 óbitos), Braço do Norte (2451 com 21 óbitos), Imbituba (2.700 e 16 óbitos) e em Laguna (1.512 com 23 óbitos).