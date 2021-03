Covid-19 – Segunda dose será aplicada amanhã

Contrastando com o quiprocó que deu quando da aplicação da primeira dose, em seis de março, agora, de maneira mais organizada, os idosos poderão se vacinar amanhã, 27, das 13h às 17h no Centro Cultural ou no drive-thru, em frente e diga-se com muita tranquilidade e sem precisar ir mais cedo, já que com o cartão devidamente validado garantirá o acesso a imunização.

Segundo a secretária de Saúde, Gabrielle Siqueira, duas equipes de vacinadores estarão no local aplicando as vacinas dentro do carro (modo drive-thru) ou não, conforme a preferência do idoso.

Para receber a vacina será imprescindível apresentar a carteira de vacinação com a data da primeira dose, documento de identificação como RG e CPF, e comprovante de residência.

Todos que estão autorizados a receber a segunda dose serão vacinados, e como está no início da nota, não havendo necessidade de chegar no local com antecedência.