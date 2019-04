CPI do Carnaval

Ainda não foi nesta semana, que apareceu algum fato novo sobre a CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pela Câmara de Vereadores para apurar possíveis irregularidades no carnaval 2019 em Laguna, especificamente sobre contratos e convênios firmados pelo município, cessão dos espaços públicos e processo licitatório para contratação do trio elétrico. A CPI, está sob a presidência do Vereador Osmar Vieira (PSD) e tem como relator o Vereador Roberto Carlos Alves (PP) e membro, a Vereadora Nádia Tasso Lima (MDB). Segundo Vieira, foram remetidos ofícios ao Poder Executivo, solicitando toda a documentação referente ao carnaval 2019, à Liga dos Blocos acerca do credenciamento dos ambulantes no circuito do evento, recebimento de recursos públicos, utilização de espaços públicos e a contrapartida ao município por esta utilização, seja onerosa ou gratuita. Por fim, também encaminhou solicitação de informações e documento junto ao Tabelionato de Notas de Laguna e Ministério Público do Estado de SC sobre eventuais denúncias sobre o carnaval 2019. Recebidas estas informações será marcada uma nova reunião, informou Vieira, aliás como consta no site do Legislativo.