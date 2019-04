CPI: Governo Candemil é alvo de denúncias

A Câmara de Vereadores de Laguna instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, para investigar possíveis irregularidades na contratação de trio elétrico, contratos e convênios firmados pelo município, além da cessão de espaço público durante o carnaval.

Esta semana foi divulgado que a presidência ficou com o Vereador Osmar Vieira (PSDB), a relatoria com o Vereador Roberto Carlos Alves (PP) e a Vereadora Nadia Tasso (MDB) como membro. A primeira fase da Comissão, segundo Vieira, será a de encaminhar ofícios aos envolvidos para que enviem documentos como cópias de contratos e convênios, de áudios da sessões em que as denúncias foram feitas e ao Cartório para que envie cópia da Ata Notarial.

Retirada de projeto

Esta semana, o prefeito Mauro Candemil pediu ao Legislativo a retirada de pauta do projeto de lei 016/19, que autorizava o Executivo a contrair empréstimo na ordem de R$ 10 milhões para construção do paço Municipal. Na Câmara, a especulação é de que a medida foi para “aumentar” o valor de empréstimo, que ficaria em R$ 18 milhões, possibilitando a construção do acesso norte, via Barbacena. A saber se o município teria capacidade para endividamento. Procuramos um contato com o prefeito Candemil, que não atendeu e nem retornou a ligação.

Locação de Veículos

Aprovado por unanimidade em primeira votação, surpreendentemente, na sessão desta semana, em segunda votação, por maioria foi rejeitado o projeto de lei 009/19, que proibia a locação de veículos pelos Poderes Executivo e Legislativo. Ainda na sessão ordinária de terça-feira, 26, em única votação, foram aprovados por unanimidade, os balancetes financeiros de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado.

Exonerações

Sem se saber os motivos que levaram a tal, em sua edição de quarta-feira, 27, o Diário Oficial do Município, foram publicados atos do prefeito, exonerando os secretários Hirã Floriano Ramos, de Assistência Social (indicado pelo vereador Thiago Duarte (MDB)), Karmensita Cardoso, da Educação (PSD) e Marcio José Rodrigues Filho, da Fundação Lagunense de Cultura, além de diretores de escolas e outros assessores. Soube-se também que o vereador Kleber Rosa, o conhecido Kek, mesmo insatisfeito com algumas ações do executivo, pelo menos até a próxima semana, continua líder do governo na Câmara. Respondendo interinamente pela Educação, o adjunto Cristian Soares e pela Assistência Social, Luciana Fernandes Pereira, secretária de Administração e Finanças.

Fecomércio anuncia resultado da pesquisa aqui e em outras cidades do Estado

Morte do jornalista Rafael Henzel

Senhor dos Passos em Laguna – Confira a programação completa