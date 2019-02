Crenças, quais são as suas?

Todos nós quando nascemos somos uma espécie de folha em branco, a medida que nos relacionamos, adquirimos experiências e ao interagimos nos deixamos sem nos darmos conta, influenciar a forma como pensamos.

As crenças se formam exatamente dos nossos pensamentos, alguns positivos e outros nem tanto que chamamos de crenças limitantes no processo. Elas são as ideias que — consciente ou inconscientemente — nos impede de sermos melhores e conquistar mais.

Para que você consiga identificá-las, abaixo contem exemplos de crenças:

– “nunca vou emagrecer”;

– “nada dá certo pra mim”;

– “não tenho tempo para nada”;

– “homens não prestam”.

É possível mudar esse mindset?

Sim! O que precisa ser feito é identificar quais são suas crenças para então, ressignifica-las.

Por isso, o primeiro passo para identificar as suas crenças limitantes é fazer uma avaliação dos seus próprios pensamentos com perguntas fomo:

– Você acredita no que sonha?

– o que o impede de agir?

– você é autocrítico em excesso?

Agora, com base nessas respostas das perguntas exemplos, faça algo com as respostas encontradas, seguindo o roteiro abaixo:

1- Identifique as crenças limitante. Anote-as e tenha consciência delas;

2- Avalie a causa por trás dela e compreenda o seu gatilho ou seja, p que a dispara.

3- Substitua a crença limitante por uma crença fortalecedora.

4- Internalize a nova crença na sua rotina.

Lembre-se que a consciência é a principal tarefa desse exercício, pois é a partir dela que você vai reconhecer suas crenças limitantes e avaliar as causas que as originam.

Eliminar os pensamentos tóxicos com certeza é o caminho para almejar aquilo que é importante na sua vida.