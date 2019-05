Criação de Intendência: Vereador diz que é ato eleitoreiro

Causando polêmica na cidade e logo, inúmeras críticas, a criação pelo prefeito Mauro Candemil, da Intendência na Região da Ilha, sob o argumento de deixá-la mais próxima do Centro Administrativo.

Aprovado em 2ª votação, por maioria, na sessão de 3ª feira, 21, o projeto sofreu severas críticas, como as do Vereador Peterson Crippa da Silva (PP), que foi claro.

“Acredito tratar-se de um projeto eleitoreiro, até porque os problemas daquela região, não são de hoje, não surgiram agora e pelo contrário, são recorrentes de muito tempo. Pior ainda quando se sabe que eu e outros vereadores já fizemos requerimentos para a região e nunca fomos atendidos de maneira clara. Estruturas similares também seriam necessárias, nas localidades da região Norte e Distrito de Ribeirão Pequeno, por exemplo”, argumentou. E continuou: “A proposta faria mais sentido se fosse criada em 2016, primeiro ano da gestão Candemil. O fato de ter uma intendência poderia ser feito se fosse no início de governo, criando uma sede onde a população não precisasse atravessar a balsa e vir até o centro, para fazer um processo administrativo. Colocar uma, duas ou três pessoas para fazer o que os vereadores já fazem é eleitoreiro. Se é para botar alguém ali, ao invés de criar e tornar mais dispendioso ao erário, deveria deslocar pessoas que já estão em cargos comissionados”, finalizou o edil. Além dele, foram contrários ao projeto os vereadores Nádia Tasso (MDB) e Kleber Roberto Lopes (PP).

TRANSPORTE COLETIVO: CANDEMIL AUTORIZA REAJUSTE

Fechando a semana e de acordo com o que foi divulgado no site da prefeitura, o prefeito Mauro Candemil esta semana assinou decreto, reajustando o tarifário no transporte coletivo da cidade, que desde ontem, 23, passou de R$ 3,60 para R$ 3,75.