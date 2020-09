Nos grandes centros o papel da personal organizer ganha cada vez mais destaque. A setorização, dobras perfeitas e a busca por explorar cada canto da casa em que os pertences possam ser guardados, são algumas das missões da profissional. Em Laguna já temos quem faça esse tipo de serviço. O leitor do JL conhece hoje um pouco mais sobre o trabalho de Cristiane dos Santos Maurício.

Filha de dona Norma e de “seo” Alitom, a focalizada, que atuou por quase 30 anos no comércio, em lojas de vestuário e decoração, recorda como tudo começou: “Sempre gostei de organização e vitrinismo, que era algo que eu fazia muito nas empresas em que trabalhei. Quando me vi desempregada, minha irmã sugeriu que eu fizesse um curso nesta área. Me encontrei de uma tal maneira e vi uma oportunidade de ingressar em um segmento que está em ascensão”.

Sobre as técnicas utilizadas, Cristiane explica: “A forma como se dobra uma peça de roupa ou como se realoca as louças nos armários exigem técnica. Além de se buscar uma organização prática e funcional para o dia a dia do cliente”.

Sobre o que mais lhe realiza na função, aponta: “Saber que posso encontrar soluções para otimizar o tempo, aumentando a praticidade do dia a dia, produtividade e economia do tempo, além de proporcionar o bem estar das pessoas é o que há de melhor”.

Se o assunto é Laguna, a profissional manifesta seu amor pela terrinha e o desejo de vê-la crescer ainda mais: “Morei fora e retornei em 2014. Confesso que no começo foi estranho, pois estava acostumada com a correria de Porto Alegre. Infelizmente nossa cidade carece de mais atenção, da criação de cursos profissionalizantes e oportunidades de emprego. Milhares de lagunenses precisam se deslocar para cidades vizinhas em busca de trabalho”, avalia.