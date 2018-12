A chegada da neta, Ana Clara, foi um divisor de águas na vida de Cristiane Ribeiro Nunes do Nascimento. Além de muito amor e a concretização do sonho da “netoterapia”, a focalizada começou a se dedicar ao artesanato como forma de presentear e mimar a netinha, e com o passar do tempo, e a repercussão de suas peças, acabou transformando o hooby em sua profissão.

Filha de dona Terezinha e de “seo” Edelcide, popularmente conhecido por Palito, ela recorda como tudo começou: “Foi algo despretensioso. Sempre tive habilidades manuais, mas o meu intuito era produzir peças para Maria Clara. Comecei com toalhinhas de boca e com o tempo fui passando para produções mais elaboradas, como bonecas, ursos e bodys para bebê”, explica.

A perfeição e bom gosto nos trabalhos realizados, despertou o interesse dos conhecidos: “As pessoas questionavam quem havia feito ou a loja que havíamos comprado. Quando revelava que havia confeccionado, começaram a pedir encomendas. Decidi apostar nesse segmento e as coisas foram acontecendo gradativamente”.

Casada com Marcio, com quem tem as filhas, Karen e Kamille, a profissional aponta qual seu maior desafio na atividade que realiza: “Minha intenção é personalizar cada trabalho da forma que a cliente solicitou. Por se tratar de uma peça única, tento transmitir ao máximo a exclusividade em cada produção. É uma forma de personalizar e mostrar a quem recebe, o produto de que foi algo feito especialmente para pessoa”.

Quando questionada sobre o que mais a realiza, avalia: “Ver uma peça pronta e me deparar com um trabalho que foi feito a mão, é uma recompensa e tanto. Sem esquecer da satisfação do cliente. É muito prazeroso”.

Para o próximo ano, Cristiane já tem seus planos traçados: “Quero me aperfeiçoar ainda mais na área que decidí seguir. Participar de cursos, aprender novas técnicas e assim crescer profissionalmente. No mais, é muita saúde, para curtir minha boneca Ana Clara e toda minha família”, finaliza.