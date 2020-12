CrossTraining – Você também pode praticar

Bastou falar em CrossTraining para automaticamente associarmos a imagem de exercícios intensos e pessoas muito fortes, com corpos totalmente definidos e excelente condicionamento físico. Se você faz essa analogia, está na hora de rever os seus conceitos.

Praticante da modalidade há cerca de um ano e meio, Nathelli Bonelli Bittencourt, de 26 anos, desmistifica essa “lenda”: “Muitos tem a ideia distorcida, de que não vão pagar para rolar pneu de caminhão. Mas posso garantir que tudo muda quando analisado pela ótica de um aluno”.

Entusiasta quando o assunto é exercício, Nathelli compartilha sua rotina de treinos na Torus Cross Training, em sua conta no Instagram, @fitness.nati, e explica aos leitores do JL o que mais lhe chama a atenção nesta modalidade: “Umas das primeiras coisas que aprendemos quando começamos a treinar é que todo aquele ego que há em nós não deixa permanecer. Praticar é todos os dias aperfeiçoar a técnica, fortalecer a base de todos os movimentos, persistir e não desistir e aí sim, aumentar as cargas”.

Respeitar o ritmo de cada aluno/atleta é outro diferencial: “Apesar de haver um relógio marcando tempo, é cada um no seu ritmo, a competição é interna. É você com você mesmo. É se superar todos os dias. Vibrar a cada avanço, comemorar todas as pequenas metas, sejam suas ou dos outros. É uma energia de grupo onde todos queremos evoluir e torcemos pela evolução. É se desafiar a participar de uma competição para testar a si mesmo e descobrir que você está mais bem preparado do que imaginava”.

No box Torus, Nati, como é conhecida, tem tido excelentes resultados: “Os treinos e o coach Breno Pinheiro me mostraram que poderia ir além. Participar do Torus Games (campeonato interno) está sendo inenarrável. Todas as emoções vivenciadas, somadas a necessidade de disciplina e persistência, são práticas que acabam sendo levadas para outras áreas da sua vida. Você se torna mais forte, mais resiliente e não se deixa abalar com qualquer coisa. Afinal, quem persiste sempre consegue”.

Proprietário e coach responsável pelo Torus, Breno Pinheiro enfatiza que o treino pode ser realizado por qualquer pessoa: “Praticar exercícios físicos, além de ser um hábito excelente para saúde, proporciona prazer e bem estar. No box oferecemos uma excelente estrutura e todo apoio necessário. Adaptamos as aulas de acordo com o nível de condicionamento físico do aluno, respeitando o limite de cada um”.

E para quem ainda está em dúvida, fica o incentivo de Nathelli: “Saia da sua zona de conforto. Ninguém evolui nela. Ninguém muda fazendo sempre as mesmas coisas. Se desafie!”