Cultura – Grupo Casa da Dindinha completa 13 anos de existência

Formado por moradores do Distrito de Ribeirão Pequeno, o Grupo de Cultura Casa da Dindinha, conhecido pelas apresentações em diversos eventos culturais no Estado e no município, na terça-feira, 30, comemorou 13 anos de fundação.

Coordenado pelo professor Laércio Vitorino, o resgate as tradições dos açorianos, que chegaram à região em 1749, é o principal objetivo do grupo: “O nome do grupo já é uma forma de resgate, pois “dindinha” é um termo carinhosamente usado para as avós e bisavós nas comunidades de descendentes açorianos”, explica um dos integrantes.

Em suas apresentações eles cantam e dançam coreografias que remetem a cultura açoriana. Utensílios como peneira, pilão, panelas de barro e sapatos de madeira integram o espetáculo, além de objetos usados no engenho de cana de açucar e farinha de mandioca pertencem ao acervo do grupo, que contabilizam mais de 100 peças das mais variadas formas e tamanhos.