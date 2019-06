Curso Básico de Atendimento a Emergências – Bombeiros com inscrições abertas

De 2ª, 24 a quarta-feira, 26, sempre das 13h às 19h, estarão abertas as inscrições para o Curso Básico de Atendimento e Emergência do Corpo de Bombeiros Militar de Laguna, disponibilizando 40 vagas (preenchidas por ordem de inscrição) para novos alunos que, matriculados, aprenderão as noções iniciais de como lidar com situações comuns aos bombeiros, como primeiros socorros e gestão de risco.

São requisitos para inscrição, possuir no mínimo 18 anos, estar em dia com suas obrigações legais, possuir ensino médio, não ter realizado o mesmo curso em outra organização de bombeiros militares catarinense, devendo apresentar no preenchimento da fica, documento original com foto e cópia do mesmo, comprovante de residência e certidão negativa de antecedentes criminais.

Quanto ao curso, será realizado entre os dias 1º e 31 de julho, especialmente nas terças, quintas e sextas feiras, no quarte, do bairro Portinho. Outras informações pelo fone 3647.7853.