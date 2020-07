Custódio Martins de Sousa

★12/11/1846

✝07/02/1919

Nasceu em 12 de novembro de 1846, em Laguna. Filho de Maria Cândida de Sousa e Domingos Custódio de Sousa. Seu pai foi Deputado na Assembleia Legislativa Provincial de Santa Catarina, nos anos de 1870 e 1871.

Custódio iniciou os estudos no particular Colégio Prof. João Pereira da Mota. Aos 15 anos de idade mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a trabalhar no comércio. Teve sociedade em diversas firmas até fundar a sua própria, denominada “Custódio Martins & Cia.”.

Em Santa Catarina, foi eleito Deputado à Assembleia Legislativa Provincial e participou da 23ª Legislatura (1880-1881).

Em 1880, fez doação em prol do Hospital de Caridade de Laguna, em 1883, para o altar da Capela Philomena, de São José.

Voltou a residir no Rio de Janeiro, onde continuava seus negócios, mas associado à “Faria, Irmão & Cia”, comércio de secos e molhados, ferragens e armarinho estabelecido no centro de Laguna, conforme jornal de 1888.

Era compadre de Virgílio José Vilela, Coronel Comandante Superior da Guarda Nacional do Desterro (atual Florianópolis), em 1884, Deputado na Assembleia Legislativa catarinense à 27ª Legislatura (1888-1889), a última do período imperial, fundador da Associação Abolicionista em Desterro e contemporâneo do poeta Cruz e Sousa, que era filho adotivo do Deputado e Marechal Guilherme Xavier de Sousa.

Faleceu em 7 de fevereiro de 1919, na Ilha de Paquetá/RJ.